Son dakika 3. sayfa: Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada traktör ikiye bölündü - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada traktör ikiye bölündü

14.10.2022 00:57
Son dakika 3. sayfa: Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada traktör ikiye bölündü

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Milas ilçesinde mıcır yüklü kamyon, kontrolden çıkarak trafik ışıklarında duran otomobil ve traktöre çarptı.

Muğla'nın Milas ilçesinde mıcır yüklü kamyon, kontrolden çıkarak trafik ışıklarında duran otomobil ve traktöre çarptı. Çarpışmanın şiddeti ile traktör ikiye bölünürken, kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Milas- Bodrum karayolu Avşar Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Milas'tan Bodrum'a doğru seyreden mıcır yüklü H.N.B.'nin kontrolündeki 35 AAU 939 resmi plakalı kamyon, kontrolden çıkarak trafik ışıklarında duran N.Ç.'nin kontrolündeki 48 AIA 074 otomobile çarptı. Kamyon daha sonra refüje ve tali yolda kırmızı ışıkta bekleyen A.U.'nun kontrolündeki 48 AHJ 974 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otomobil metrelerce ilerde durabilirken, traktör ortadan ikiye bölündü. Meydana gelen kazada traktör sürücüsü ve kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada traktör ikiye bölündü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada traktör ikiye bölündü - Son Dakika
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