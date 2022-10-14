Edinilen bilgiye göre, kaza Milas- Bodrum karayolu Avşar Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Milas'tan Bodrum'a doğru seyreden mıcır yüklü H.N.B.'nin kontrolündeki 35 AAU 939 resmi plakalı kamyon, kontrolden çıkarak trafik ışıklarında duran N.Ç.'nin kontrolündeki 48 AIA 074 otomobile çarptı. Kamyon daha sonra refüje ve tali yolda kırmızı ışıkta bekleyen A.U.'nun kontrolündeki 48 AHJ 974 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otomobil metrelerce ilerde durabilirken, traktör ortadan ikiye bölündü. Meydana gelen kazada traktör sürücüsü ve kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada traktör ikiye bölündü - Son Dakika

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