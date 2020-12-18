Son dakika 3. sayfa: Osman Kavala'nın tutukluluğun devamı kararı - Son Dakika

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan Osman Kavala'nın yargılandığı davada mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada yargılanmış ve beraat etmişti. Tahliyesine karar verilen Kavala, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında başka bir soruşturma olduğu gerekçesiyle itirazı nedeniyle cezaevinden çıkamadan yeniden tutuklanmıştı. FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Osman Kavala ve hakkında yakalama kararı bulunan CIA eski danışmanı Henri Barkey hakkında, 'cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 20'şer yıl hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Kavala'nın yeniden hakim karşısına çıktığı davanın ilk duruşması görüldü. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Osman Kavala, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yoluyla bağlandı. Duruşmada Kavala'nın avukatları hazır bulundu. Duruşmada Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra Kavala, İsviçre ile Polonya'nın Başkonsolosları, ABD, Danimarka, Hollanda, Norveç ve Almanya Başkonsolosluklarının temsilcileri, Uluslararası Af Örgütü temsilcisi ile CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu izleyici olarak yer aldı.

Sanık savunması ve tanık beyanlarının tamamlanmasının ardından duruşmaya 15 dakikalık ara verildi. Aranın ardından savunma yapan tanık avukatları, tahliyeye ve beraate ilişkin taleplerini dile getirdi. Duruşmada görüşü sorulan savcısı, bir sonraki celse Leyla Alaton'un tanık olarak dinlenmesini ve sanık Kavala'nın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Kavala'nın suçunun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamına karar verdi. Leyla Alaton'un tanık olarak dinlenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 5 Şubat'a erteledi. - İSTANBUL