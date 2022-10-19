Ataşehir'de otobüse binerken telefonu çalındı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Ataşehir'de otobüse binerken telefonu çalındı... O anlar kamerada

19.10.2022 12:37

Ataşehir'de otobüse binerken telefonu çalındı.

Ataşehir'de otobüse binerken telefonu çalındı... O anlar kamerada

Ataşehir'de otobüse binme bahanesiyle yolcunun telefonunu çaldılar

İSTANBUL Ataşehir'de otobüse binen bir kişinin perdeleme denilen yöntemle telefonunun çalınma anları kameralara yansıdı. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri şüphelileri tespit ederek yakaladı.

Olay, geçtiğimiz ay Ataşehir'de akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye Göztepe Köprüsü otobüs duraklarında vatandaşların otobüse binmeye çalıştığı sırada 3 şüpheli otobüs kapısı önünde yoğunluk oluşturdu. Kalabalıktan faydalanan şüphelilerden biri, elindeki kıyafetiyle perdeleme yaparak otobüse binmeye çalışan Umut A.'nın cebinden cep telefonunu yankesicilik yaparak çaldı. Otobüse binen kişi telefonun çalındığını fark etmezken şüpheliler olay yerinden uzaklaştı.

Organize hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Örnek Şehit Hayrettin Yıldırım Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri tarafından yapılan saha çalışmaları ve incelemelerin ardından, olaya karışanlardan birinin şüpheli İ. A. olduğu, ve şüphelinin daha önce de birçok yankesicilik olayına karıştığı anlaşıldı. Yakalanan şüphelinin üst yoklamasında herhangi bir olumsuzluğa ve bahse konu cep telefonuna rastlanılmadı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: İHA

Ataşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de otobüse binerken telefonu çalındı... O anlar kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Ataşehir'de otobüse binerken telefonu çalındı... O anlar kamerada - Son Dakika
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