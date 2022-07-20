Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi Erdemoğlu mahallesinde sürücüsü öğrenilemeyen 27 PP 377 plakalı otomobil, çöp kamyonuna arkadan çarptı. Meydana gelen kazada kamyonda bulunan Ahmet Öztürk isimli belediye personeli yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: Otomobil çöp kamyonuna çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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