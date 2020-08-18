Son dakika 3. sayfa: Otomobil ile minibüs çarpıştı; 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Denizli'nin Çal ilçesinde minibüs ile otomobilin kavşakta çarpışması neticesinde trafik kazası meydana geldi. Kazada minibüs sürücüsü hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Çal ilçesi Denizler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çivril ilçesinden Denizli kent merkezine seyir halinde ki Mehmet S. yönetimindeki 20 ADD 056 plakalı Ford markalı minibüs kavşağa yaklaştığı esnada, Denizler Mahallesi istikametine seyreden Yıldırım D. idaresindeki 20 ACN 226 plakalı Renault marka otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs şarampole yuvarlandı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler itfaiyenin yardımı ile otomobil ve minibüs içerisinde bulunan yaralılar çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar Honaz Devlet Hastanesi ve Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada, minibüs içerisinde yolcu konumunda bulunan 4 kişi ve sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Minibüs sürücüsü Mehmet S. kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Yıldırım D. ve eşi Nisan D. yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Meydana gelen trafik kazasında 1 sürücü hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı.

Öte yandan, meydana gelen olayda polis ve jandarma ekipleri olayı ortak şekilde yürüterek başka bir kazaya sebebiyet verilmemesi için önlemler alındı. Trafik bir süre tek şeritten ilerlerken araçların çekilmesinin ardından yol tekrardan trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ