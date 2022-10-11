Adana'da otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü genç, olay yerinde yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Adana'da otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü genç, olay yerinde yaşamını yitirdi

11.10.2022 10:16

Adana'da elektrikli scooter kullanan bir genç, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, gitarı gencin cansız bedeninin üstüne koyması yürek yaktı.

Adana'da bir otomobil, Ersin Lastikçi'nin kullandığı elektrikli scooter'a arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Lastikçi'nin öldüğünü tespit etti.

GİTARINI CANSIZ BEDENİNİN ÜSTÜNE BIRAKTI

Bu arada Lastikçi'nin kazadan önce sırtında asılı olan gitarı bu kez cesedinin üzerine kondu. Bu durumu gören yoldan geçen vatandaşlar duygulu anlar yaşadı.

Otomobilin çarptığı genç öldü! Polis yerdeki gitarını kaldırıp cansız bedeninin üstüne koydu

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Polislerin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İsmi belirtilmeyen otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

YORUMLAR
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Gitarı cesedinin üzerine konulmuştu... Kanseri yenen müzisyen scooter kazasında hayatını kaybetti Gitarı cesedinin üzerine konulmuştu... Kanseri yenen müzisyen scooter kazasında hayatını kaybetti Son dakika haberi: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI SKUTER SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ Son dakika haberi: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI SKUTER SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kaynak: İHA

Ziyapaşa Mahallesi, Scooter, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü genç, olay yerinde yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü genç, olay yerinde yaşamını yitirdi - Son Dakika
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