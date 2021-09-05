Otomobilin çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Ereğli ilçesine bağlı Süleymanbeyler köyü Subaşı mevkiinde meydana gelen kazada, Mustafa S. (59) idaresindeki 67 UA 467 plakalı Toyota marka otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Şengül Sarı (55) ve Nazikar Sarı'ya (73) çarptı.

YOLDAN GEÇEN SAĞLIK ÇALIŞANI KALP MASAJI UYGULADI

Çarpmanın etkisiyle savrulan Şengül Sarı ve Nazikar Sarı ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Tesadüfen olay yerinden geçen bir sağlıkçı, ağır yaralanan kadına sağlık ekipleri gelene kadar kalp masajı uyguladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri de kazanın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Şengül Sarı ve Nazikar Sarı'nın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.