Üye Girişi
Son dakika 3. sayfa: Otopark inşaatından "çekçekle" hırsızlık kamerada - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Otopark inşaatından "çekçekle" hırsızlık kamerada

29.01.2022 09:36
Son dakika 3. sayfa: Otopark inşaatından "çekçekle" hırsızlık kamerada

Son dakika haberleri... Kağıthane'de 3 hırsız, otopark inşaatından "çekçek" diye tabir edilen yük taşıma aracıyla 17 bin lira değerinde inşaat malzemesi çaldı.

Kağıthane'de 3 hırsız, otopark inşaatından "çekçek" diye tabir edilen yük taşıma aracıyla 17 bin lira değerinde inşaat malzemesi çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken çaldıkları malzemeleri 2 bin liraya satan hırsız ve satın alan hurdacı, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Çalınan malzemeler ise ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz Ekim ayında meydana gelen olayda gece saatlerinde sokaktaki bir otopark inşaatına gelen 3 hırsız, içeriye girerek 17 bin lira değerinde inşaat malzemesini "çekçek" diye tabir edilen yük taşıma aracıyla çaldı. Bir süre malzemelerin olduğu çekçekle sokaktan uzaklaşan hırsızlar ardından bir pikapa yükleyerek kayıplara karıştı.

Kağıthane polisi hem hırsızı hem hurdacıyı yakaladı

Olayın ardından inşaat şefi Muhammet Enis B. (38) yaşanan hırsızlık üzerine emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görgülülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar son ucunda polis ekipleri, 2 şahsın çaldıkları malzemeleri çekçek ile götürerek önce Şişli'de bir cadde üzerine indiklerini ardından da başka bir şahsın da yardımıyla pikap tarzı bir araca yüklediklerini belirledi. Devam eden çalışmalarda Kağıthane polisi, emniyette 4 farklı suçtan kaydı bulunan Şahin T.'yi (27) kıskıvrak yakaladı.

Malzemeleri 2 bin liraya satmışlar

Gözaltına alınan şahıs çaldıkları malzemeleri 2 bin lira karşılığında hurdacı Veysel U.'ya sattığını itiraf etti. Bunun üzerine hurdacıya giden polis ekipleri, U.'yu gözaltına alarak satın aldığı malzemelere de el koydu. Emniyette "suç eşyasını satın almak" suçundan adli işlemi yapılan Veysel U. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Şahin T. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ele geçirilen malzemeleri ise inşaat şefine teslim edildi. Öte yandan, güvenlik kameralarından tespit edilen diğer şüpheliler Efe Ç. ile Cafer Ş.'yi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

Son dakika 3. sayfa: Otopark inşaatından çekçekle hırsızlık kamerada
Son dakika 3. sayfa: Otopark inşaatından çekçekle hırsızlık kamerada
Son dakika 3. sayfa: Otopark inşaatından çekçekle hırsızlık kamerada
Son dakika 3. sayfa: Otopark inşaatından çekçekle hırsızlık kamerada

YORUMLAR
500

Asayiş Büro, Kağıthane, Hırsızlık, İnşaat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Otopark inşaatından 'çekçekle' hırsızlık kamerada - Son Dakika


Bugün altın ne kadar? İşte 29 Ocak 2022 gram, çeyrek, yarım altın fiyatları Bugün altın ne kadar? İşte 29 Ocak 2022 gram, çeyrek, yarım altın fiyatları         
09:34
Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!         
08:40
Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı         
08:03
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak         
17:18
'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor 'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor         
16:55
Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış! Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış!         
15:36
Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı         
15:26
Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi         
14:48
Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!         
14:38
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu         
13:45
Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim         
12:55
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04
İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar         
10:04

Son Dakika Haberleri
09:33 Bugün altın ne kadar? İşte 29 Ocak 2022 gram, çeyrek, yarım altın fiyatları
09:28 Dolar, euro, sterlin kaç lira oldu? İşte 29 Ocak 2022 kurları
09:21 Kılıçdaroğlu'ndan, İmamoğlu'nun balıkçıya gitmesi hakkında yorum: Anayasası askıda olan bir devlette özel yaşamın servis edilmesi suç olmaktan çıktı
09:16 Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji pek çok bölge için sarı kodlu uyarı yaptı!
22:26 Hindistan ve Pakistan bölününce ayrı düşen kardeşler, 74 yıl sonra buluştu
08:54 Fransa'daki bir internet sitesinde binlerce Türk vatandaşının açık adresi yayında!
08:48 Yer Gaziantep, manzara yine aynı! "Ambulans gecikti" diyen hasta yakınları hastaneyi birbirine kattı!
08:40 Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!
08:37 Cinsel ilişki sırasında podcast programı kaydeden çift: Diğer insanlara yardım ediyoruz!
08:27 İstanbul'da ekmeğe zam geliyor! Avrupa yakasında 3.5, Anadolu yakasında 4 TL!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 09:44:02. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Otopark inşaatından "çekçekle" hırsızlık kamerada - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement