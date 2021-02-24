Son dakika 3. sayfa: Oturduğu apartmanın bodrum katında ölü bulundu - Son Dakika

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Oturduğu apartmanın bodrum katında ölü bulundu

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir şahıs, oturduğu binanın bodrum katındaki telefon tamiri yaptığı odada ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Olay, Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi 35 numaralı sokak üzerinde bulunan bir binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, Bülent G. (44), isimli şahıs, oturduğu binanın bodrum katında telefon tamiri yapıyordu. Sabah saatlerinde oturduğu daireden çıkarak telefon tamiri yaptığı bodrum katına inen Bülent G.'den yakınları uzun süre haber alamadı. Öğle saatlerinden sonra bir türlü haber alamadıkları Bülent G.'yi kontrol etmeye inen yakınları, talihsiz adamı tamir işleriyle uğraştığı odada hareketsiz şekilde buldu.

Yaşanan olayın ardından telefon tamircisinin yakınları ve çevredeki vatandaşlar tarafından polis ve sağlık ekiplerin bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde Bülent G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Bülent G.'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Talihsiz adamın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsisinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.