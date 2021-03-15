Son dakika 3. sayfa: Parkta oynarken yüksekten düştü - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Parkta oynarken yüksekten düştü

Gelen son dakika haberlerine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde parkta oynayan bir çocuk yüksekten düştü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde parkta oynayan bir çocuk yüksekten düştü. Edinilen bilgiye göre; olay, saat 11.55'te ilçeye bağlı Kızılca Ortaokulu'nda meydana geldi. İddialara göre; okulun bahçesindeki parkta oynayan Ayla Ö., kaydıraktan düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kız çocuğuna ilk müdahaleyi yaparak ambulans ile Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayla Ö.'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

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