Son dakika gündem: Patenci gençler tırın arkasındaki tehlikeli yolculuğu amatör kamerada - Son Dakika

Son dakika gündem: Patenci gençler tırın arkasındaki tehlikeli yolculuğu amatör kamerada

03.11.2020 15:00

Son dakika gündem haberine göre Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir grup patenci genç, canlarını hiçe sayarak seyir halindeki tırın arkasına tutunup dakikalarca yolculuk yaptılar.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir grup patenci genç, canlarını hiçe sayarak seyir halindeki tırın arkasına tutunup dakikalarca yolculuk yaptılar. Gençlerin tehlikeli yolcuğu ise amatör kamera ile görüntülendi.

Olay Kocaeli'nin Darıca ilçesi Eskihisar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, paten süren 4 genç, daha hızlı yolculuk yapabilmek için kendilerine tehlikeli bir yöntem seçti. Seyir halinde bulunan bir tırın arkasına tutunan gençler, hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye soktu. Adeta ölüme meydan okuyan gençlerin bu tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirirken, o anlar ise başka bir araçta bulunan vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, gençlerden birinin yolculuk esnasında tek eliyle tutunarak, diğer eliyle de sigara içtikleri görülüyor.

Gençlerin yolculuk esnasındaki sakin tavırları da dikkat çekiyor. Uzun süre bu şekilde yolculuk eden gençler, Darıca merkezin yakınlarında tırın durmasıyla ellerini bırakarak yollarına patenleriyle devam ediyor. Gençler, tırı bıraktıktan sonra ise arkasına takıldıkları tırın sürücüsüne de el sallamayı ihmal etmiyor.

(Mustafa Uslu/İHA)

Son dakika gündem: Patenci gençler tırın arkasındaki tehlikeli yolculuğu amatör kamerada
Son dakika gündem: Patenci gençler tırın arkasındaki tehlikeli yolculuğu amatör kamerada
Son dakika gündem: Patenci gençler tırın arkasındaki tehlikeli yolculuğu amatör kamerada
Son dakika gündem: Patenci gençler tırın arkasındaki tehlikeli yolculuğu amatör kamerada
Son dakika gündem: Patenci gençler tırın arkasındaki tehlikeli yolculuğu amatör kamerada

Kocaeli, Darıca, Kamera, Genç, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika gündem: Patenci gençler tırın arkasındaki tehlikeli yolculuğu amatör kamerada - Son Dakika


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