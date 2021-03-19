Son dakika 3. sayfa: PKK/KCK terör örgütüne elaman temin eden terörist yakalandı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: PKK/KCK terör örgütüne elaman temin eden terörist yakalandı

19.03.2021 00:23

Edinilen son dakika gelişmesine göre PKK/KCK terör örgütüne elaman temin eden terörist yakalandı Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütüne elaman temin etmek için çalışma yaptığı tespit edilen bir terörist yakalandı.

PKK/KCK terör örgütüne elaman temin eden terörist yakalandı

VAN - Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütüne elaman temin etmek için çalışma yaptığı tespit edilen bir terörist yakalandı.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu çalışmalar neticesinde, 2014 yılında PKK/KCK terör örgütüne katılan, 2015 yılında Suriye'de, 2016 yılında Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde silahlı faaliyet gösteren ve terör örgütüne eleman temin etmek için çalışmalar yaptığı tespit edilen 1 BTÖ mensubu, 16 Mart 2021 tarihinde Van'ın İpekyolu ilçesinde icra edilen operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan örgüt mensubunun PKK/KCK terör örgütü tarafından Van'da hücre yapılanması için görevlendirildiği ve deşifre olmadığı belirlenmiştir. Bölge halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha güçlü ve kararlı bir şekilde, aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

Son dakika 3. sayfa: PKK/KCK terör örgütüne elaman temin eden terörist yakalandı
Son dakika 3. sayfa: PKK/KCK terör örgütüne elaman temin eden terörist yakalandı
Son dakika 3. sayfa: PKK/KCK terör örgütüne elaman temin eden terörist yakalandı

Jandarma, Terör, Van, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: PKK/KCK terör örgütüne elaman temin eden terörist yakalandı - Son Dakika


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