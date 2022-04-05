Son dakika 3. sayfa: Polis 400 gram metamfetamin ele geçirdi - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Polis 400 gram metamfetamin ele geçirdi

05.04.2022 11:13
Son dakika 3. sayfa: Polis 400 gram metamfetamin ele geçirdi

Son dakika haber: Afyonkarahisar'da polis şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 400 gram metamfetamin ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da polis şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 400 gram metamfetamin ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar- Kütahya karayolu üzerinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 400 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan H.K. (31), isimli şahıs 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Metamfetamin, Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Polis 400 gram metamfetamin ele geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Polis 400 gram metamfetamin ele geçirdi - Son Dakika
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