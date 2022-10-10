Son dakika 3. sayfa: Polis, ayakta seyahat eden yolcuları tek tek indirdi - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Polis, ayakta seyahat eden yolcuları tek tek indirdi

10.10.2022 15:27
Son dakika 3. sayfa: Polis, ayakta seyahat eden yolcuları tek tek indirdi

Son dakika haberi: Zonguldak'ta trafik polisleri, fazla yolcu alan minibüsleri durdurdu.

Zonguldak'ta trafik polisleri, fazla yolcu alan minibüsleri durdurdu. Yolcular tek tek araçlardan indirilirken, sürücülere ceza yazıldı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, fazla yolcu taşıyan minibüsleri ve halk otobüslerini durdurdu. Araç ruhsatında yolcu taşıma izni olmayanlar ve ruhsattaki sayıdan fazla yolcu alan sürücülere işlem yapıldı.

Ayakta yolcu aldığı tespit edilen bir minibüsü durduran polis ekipleri, ayakta seyahat eden 11 yolcuyu tek tek indirdi.

Yolcular şaşkınlık yaşadı

Öte yandan, polis ekiplerince araçtan indirilen bazı yolcular ise 10 metre geriden bindiklerini, kısa süre sonra da indirildiklerini anlattı. Görevliler, ayakta yolculuğun ruhsata aykırı olduğunu söyleyerek indirilen yolcular için boş bir minibüs çağrılmasını istedi. Sürücü ise 153 TL ceza alırken kendini savundu. Yolcuların acelesi olduğunu ve hastaneye gittiklerini, kendisinin de yolculara yardım ettiğini anlatan sürücü, ceza yemekten kurtulamadı.

Ayakta seyahat eden yolcuların ücretleri geri ödenirken, psikoteknik belgesinin süresi geçen minibüs sürücüsüne bin 600 TL idari para cezası uygulandı. Fazla yolcu alan sürücülere 153 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgelerine 10 ceza puanı uygulandı.

Denetimlerin aralıksız süreceği öğrenildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Polis, ayakta seyahat eden yolcuları tek tek indirdi - Son Dakika

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