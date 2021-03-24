Son dakika 3. sayfa: Polis ekipleri kaçak kazı nöbetinde - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Polis ekipleri kaçak kazı nöbetinde
24.03.2021 20:19
Son dakika 3. sayfa haberine göre Polis ekipleri kaçak kazı nöbetinde Van'ın Edremit ilçesinde tarihi mezarlık olduğu tahmin edilen bölgede defineciler tarafından kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri bölgede nöbet tutmaya başladı.
Polis ekipleri kaçak kazı nöbetinde
VAN - Van'ın Edremit ilçesinde tarihi mezarlık olduğu tahmin edilen bölgede defineciler tarafından kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri bölgede nöbet tutmaya başladı.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Şabaniye Mahallesi'nde tarihi mezarlık olduğu tahmin edilen bir alanda defineciler tarafından kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, definecilerin tünel kazıp kaçak kazı yaptığını tespit etmesiyle bölgede nöbet tutmaya başladı.
Bölgede uzman ekiplerce inceleme yapılacağı öğrenildi.
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