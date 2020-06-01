Son dakika 3. sayfa: Polis memuru Atakan Arslan'ı şehit eden zanlıdan polislere jiletli saldırı
Son dakika haberine göre Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ı şehit eden M.E.C. isimli şahsın yakalanması sonrasına ait olduğu bildirilerek çeşitli görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığının görülmesi üzerine konu hakkında Diyarbakır Valiliğinden açıklama yapıldı.
Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ı şehit eden M.E.C. isimli şahsın yakalanması sonrasına ait olduğu bildirilerek çeşitli görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığının görülmesi üzerine konu hakkında Diyarbakır Valiliğinden açıklama yapıldı.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında ve internet sitelerinde, 30 Mayıs 2020 günü polis memuru Atakan Arslan'ı şehit eden M.E.C. isimli şahsın yakalanması sonrasına ait olduğu bildirilerek çeşitli görüntülerin paylaşıldığının görülmesi üzerine konu hakkında açıklama yapılması gereği duyulduğu bildirildi. Açıklamada, "Olayın faili M.E.C. isimli şahıs yakalandıktan sonra ilgili adli birime intikal ettirmek üzere elleri önden kelepçelenmek suretiyle ekip otosuna bindirilmiş, şüpheli şahsın araç hareket halinde iken ağzından çıkardığı jilet ile görevli personelimize saldırması ve tehdit etmesi üzerine görevlilerimizce artan oranda maddi kuvvet uygulanmak suretiyle bahse konu jilet muhafaza altına alınmıştır. İlgili adli birime intikal ettirilen M.E.C. isimli şüpheli şahsın, ekip otosunda ağzından jilet çıkarmasıyla oluşan makul şüphe nedeniyle, kendisinin ve görevlilerimizin güvenliği sağlamak adına daha detaylı arama yapılacağı esnada direnmesi üzerine orantılı güç kullanılarak kıyafetleri çıkartılmış ve iç çamaşırının bel bölümündeki lastik kısmında bir adet jilet daha bulunmuştur. Gerçekleştirilen tüm işlemler ve adli inceleme yapmak üzere muhafaza altına alınan kesici aletler, yakalama, arama tutanağında yer almaktadır. Bazı sosyal medyada hesaplarında paylaşılan görüntü üst arama işlemi esnasında çekilmiş olup konu ile ilgili idari tahkikat, tespit edildikten hemen sonra başlatılmıştır" denildi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 11:24 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: Polis memuru Atakan Arslan'ı şehit eden zanlıdan polislere jiletli saldırı - Son Dakika
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