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Son dakika 3. sayfa: Polis memuru görevi başında hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Polis memuru görevi başında hayatını kaybetti

19.02.2022 14:08
Son dakika 3. sayfa: Polis memuru görevi başında hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 37 yaşındaki polis memuru, görevi başında yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 37 yaşındaki polis memuru, görevi başında yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan Hükümet Konağı girişindeki güvenlik noktasında görev yapan 37 yaşındaki polis memuru Seyit Ahmet Aksu, akşam saatlerinde nöbeti devraldı. Sabah saatlerinde nöbet değişimi için Hükümet Konağı'na gelen mesai arkadaşı, Aksu'yu hareketsiz şekilde buldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde genç polis memurunun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Aksu'nun cansız bedeni, polis olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından ön otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu. Aksu'nun, kalp krizi ya da beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm sebebinin Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi ile belirleneceği öğrenildi.

Görevi başında hayatını kaybeden polis memuru Seyit Ahmet Aksu'nun, Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika 3. sayfa: Polis memuru görevi başında hayatını kaybetti
Son dakika 3. sayfa: Polis memuru görevi başında hayatını kaybetti

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Kahramanmaraş, Polis Memuru, Elbistan, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Polis memuru görevi başında hayatını kaybetti - Son Dakika


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