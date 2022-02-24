Son dakika 3. sayfa: Polis memurunu şehit eden ehliyetsiz sürücü: "Ben kimseyi bilerek öldürmedim. Çarpmamak için şerit değiştirdim" - Son Dakika

Yalova'da, sokağa çıkma yasağında uygulama noktasında kendisini durdurmak isteyen polis memuru Mustafa Emanetoğlu'na otomobille çarparak şehit eden tutuklu sanık Zülfükar İ., "Ben kimseyi bilerek, isteyerek öldürmedim. Çarpmamak için şerit değiştirdim. Zaten aracı vites küçülterek yavaşlattım" diyerek kendini savundu.

Yalova'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu şehit düşen polis memuruyla ilgili 3 sanıklı davanın 2'inci duruşması 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Zülfükar İ. (19) ile tutuksuz yargılanan S.Y hazır bulundu. Diğer sanık S.İ ise duruşmaya katılmadı.

Davaya şehit polisin babası Necati Emanetoğlu ve annesi Zehra Emanetoğlu da katıldı. Duruşmada, kaza bölgesinin gerisinde bulunan kameradan alınan kayıtta Zülfükar İ.'nin kullandığı aracın geçişi izlendi. Sanık Zülfükar İ.'nin avukatı Yakup Taşcı, mahkeme için hazırlanan bilirkişi raporuna itiraz etti. Taşçı, raporun kaza öncesi tespitlere dayandığını ve taraflı olduğunu iddia etti. Taşçı, sanığın şerit değiştirerek polis memuruna çarpmamaya çalıştığını, ortada öldürmeye yönelik kasıt bulunmadığını dile getirdi.

Sürücünün tahliyesi istendi

Taşçı, sanık Zülfükar İ.'nin yaşanan durum sonrasında çok sayıda hap içerek kendisini öldürmeye çalışmasının kasıt olmadığının göstergesi olduğunu ifade etti. Ara duruşmada savcının tahliye talebinin ortadan kalktığını ileri süren Taşçı, yaklaşık 1 yıldır tutuklu bulunan sanığın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini istedi.

Plakanın kapatılması bilerek yapıldığına işaret

Şehit polisin ailesinin avukatı Cemal İnci, bilirkişi raporuyla ilgili diyeceklerinin bulunmadığını dile getirdi. İnci, olayın bilinçli, kasıtlı meydana geldiğini ifade ederek olay sonrası otomobilin plakasının gizlenmesinin buna delil olarak gösterilebileceğini ifade etti. Avukat Taşçı ise plakanın S.Y tarafından gizlenmek istediğini kaydetti. Savcı ise ara duruşmada tahliye gibi bir talepte bulunmadığını bildirdi.

"Ben kimseyi bilerek, isteyerek öldürmedim"

Sanık Zülfükar İ. ise, kasten öldürme suçlamasını reddetti. Çarpmamak için şerit değiştirdiğini belirten Zülfükar İ., "Ben kimseyi bilerek, isteyerek öldürmedim. Zaten aracı vites küçülterek yavaşlattım. Çarpma sırasında bilirkişi raporu 42,5 kilometre hızda olduğumu gösteriyor" dedi.

Mahkeme Zülfükar İ.'nin aklı sağlığının yerinde olup olmadığı ve kusura ilişkin raporun beklenmesini kararlaştırırken, heyet ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. - YALOVA