Son dakika 3. sayfa: Polis memurunun sürücülüğünü yaptığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Polis memurunun sürücülüğünü yaptığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı

21.03.2022 12:23

Gelen son dakika haberine göre Polis memurunun sürücülüğünü yaptığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktıHAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürücülüğünü İstanbul'da aktif olarak görev yapmakta olan polis memurunun yaptığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı.

Polis memurunun sürücülüğünü yaptığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı

HAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürücülüğünü İstanbul'da aktif olarak görev yapmakta olan polis memurunun yaptığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce Asena analiz programı üzerinden yapılan çalışmalar neticesinde, sürücülüğünü İstanbul ilinde aktif olarak görev yapmakta olan polis memurunun yaptığı araç, Yüksekova ilçesi çıkışında durduruldu. Araçta yapılan aramalarda stepne havuzunun alt kısmına yapılmış zula içerisine gizlenmiş vaziyette 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan şüpheli ve suç unsurları, gerekli tahkikat yapılmak üzere Yüksekova TEM Büro Amirliği görevlilerine teslim edildi.

Son dakika 3. sayfa: Polis memurunun sürücülüğünü yaptığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı
Son dakika 3. sayfa: Polis memurunun sürücülüğünü yaptığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı
Son dakika 3. sayfa: Polis memurunun sürücülüğünü yaptığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı

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Yüksekova, İstanbul, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Polis memurunun sürücülüğünü yaptığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Polis memurunun sürücülüğünü yaptığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı - Son Dakika
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