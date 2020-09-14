Son dakika 3. sayfa: Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheliye yönelik yaptıkları çalışmalarla şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında, bir miktar metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 6 adet suça konu cep telefonu ile bir miktar para ele geçirdi. Yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP