Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheliye yönelik yaptıkları çalışmalarla şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında, bir miktar metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 6 adet suça konu cep telefonu ile bir miktar para ele geçirdi. Yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 13:39 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika