Son dakika 3. sayfa: Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan 16 şişe kaçak içki çıktı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta 16 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi Salhane Sokak üzerinde çalışma yapan devriye ekibi, şüphe duyulan bir aracı durdurdu. Araç içinde yapılan aramada, arka koltukta siyah poşetler içinde litrelik 16 şişe kaçak içki bulundu. Detaylı incelemenin ardından KOM ekiplerine teslim edilen kaçak içkiler muhafaza altına alınırken, olayla ilgisi bulunan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ