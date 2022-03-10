Son dakika 3. sayfa: Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan 16 şişe kaçak içki çıktı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan 16 şişe kaçak içki çıktı

10.03.2022 00:07
Son dakika 3. sayfa: Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan 16 şişe kaçak içki çıktı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta 16 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta 16 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi Salhane Sokak üzerinde çalışma yapan devriye ekibi, şüphe duyulan bir aracı durdurdu. Araç içinde yapılan aramada, arka koltukta siyah poşetler içinde litrelik 16 şişe kaçak içki bulundu. Detaylı incelemenin ardından KOM ekiplerine teslim edilen kaçak içkiler muhafaza altına alınırken, olayla ilgisi bulunan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaçak İçki, Tekirdağ, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan 16 şişe kaçak içki çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan 16 şişe kaçak içki çıktı - Son Dakika
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