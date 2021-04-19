Son dakika 3. sayfa: Polislerden gönülleri fetheden hareket...İftarlıklarını kağıt toplayıcı kadın ve çocuklarına verdiler - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Polislerden gönülleri fetheden hareket...İftarlıklarını kağıt toplayıcı kadın ve çocuklarına verdiler

19.04.2021 17:19

Gelen son dakika haberlerine göre Polislerden gönülleri fetheden hareket...İftarlıklarını kağıt toplayıcı kadın ve çocuklarına verdiler Polislerin kumanyalarını kadın ve çocuklarına verdiği anlar kameralara yansıdı Yunus polislerinin örnek hareketi takdir topladı Çorum'da iftarlık kumanyalarını ihtiyaç sahibi kağıt toplayıcı...

Polislerden gönülleri fetheden hareket...İftarlıklarını kağıt toplayıcı kadın ve çocuklarına verdiler

Polislerin kumanyalarını kadın ve çocuklarına verdiği anlar kameralara yansıdı

Yunus polislerinin örnek hareketi takdir topladı

ÇORUM - Çorum'da iftarlık kumanyalarını ihtiyaç sahibi kağıt toplayıcı kadın ve çocuklarına veren polisler gönülleri fethetti. Yunus polislerinin insanın içini ısıtan örnek davranışları takdir topladı.

Olay, 15 Nisan'da Çorum merkezde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus timlerinde görevli polisler Muhammed Emin Tosya ve Ali Şener, görevlerini yürüttüğü esnada Valilik Konutu önünde kağıt toplayıcılığı yaparak geçimini sağlayan yabancı uyruklu bir anne ve 2 çocuğunu gördü. Ailenin durumundan etkilenen polisler, bir süre sonra ekip aracını durdurarak aileye seslendi.

Polislerden biri, Sosyal Yardımlaşma Vakfından aldıkları iftarlık kumanyalarını anne ve çocuklarına götürerek verdi. Bir çocukta maske olmadığını gören yunuslar küçük çocuğa da maske taktı.

Yunus timinin yüreklere dokunan jestiyle şaşkınlık yaşayan anne, polislere teşekkür etti. Görenleri duygulandıran bu güzel anlar çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi.

O anları anlattılar

15 Nisan'da devriye görevini ifa ederken daha önceden bildikleri ihtiyaç sahibi aileyi gördüklerini dile getiren polis memuru Ali Şener, İHA muhabirine duygularını anlattı. Şener, "İftar saatine yarım saat gibi bir süre kalmıştı. Valilik Sosyal Yardımlaşma Vakfından bize verilen iftarlık kumanyayı biz bu aileye verdik. Küçük çocuklardan birisinin maskesi de yoktu. Maskesini de taktık. Biz polislik görevimizin yanı sıra vatandaşlık görevimizi de yerine getirmek zorundayız. Çünkü toplumun gözü önündesiniz. Çünkü ne yapsanız toplum tarafından önemseniyor. Bunu yaptığımız için mutluyuz" dedi.

Yardıma muhtaç aile ile iftarlık kumanyalarını paylaştıkları için çok mutlu olduklarını dile getiren polis memuru Muhammed Emin Tosya ise, "Aileyle kumanyamızı paylaştığımızda hem anne hem de yanında bulunan o küçük tatlı kız çok mutlu oldu. Mutlu olduk. Onların gözlerinde gördüğümüz mutluluk bizim de yorgunluğumuzu aldı. Çok teşekkür ettiler" ifadelerini kullandı.

Örnek davranış takdir topladı

Yunus polislerinin örnek davranışı vatandaşların da takdirini topladı. Olaya şahitlik eden gazeteci Ahmet Kaya, sosyal medya hesabından "Bugün saat 18.56 Vali Konağı'nın hemen yanındaki kavşak. Plakasını alamadığım bir polis otosu durmuş, konağın hemen köşesinde kucağında bebek, yanında çocuk bulunan bir kadınla konuşuyor. Belli ki kadın mağdur. Bir polis araca tekrar gidiyor. ve bu sefer belli kendilerine verilen paketlenmiş iftarlık tabldotları anneye veriyorlar. Kadının yüzündeki mutluluk görülmeye değer. Muhtemelen de cebine harçlık da koymuşlardır. Bunu özellikle yazıyorum. En küçük yardımın bile şov ile dağıtıldığı toplumda polis kardeşlerimizin vicdani ve ahlaki yaklaşımları bilinsin ve örnek olsun. Tabi bu arada ümit ediyorum ki toplum adına bu kardeşlerimize teşekkürü çok görmezsiniz" yazarak duygularını paylaştı.

Paylaşıma yanıt veren Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de, gerekenin yapılacağını ve şüphe duyulmaması gerektiğini belirtti.

Son dakika 3. sayfa: Polislerden gönülleri fetheden hareket...İftarlıklarını kağıt toplayıcı kadın ve çocuklarına verdiler
Son dakika 3. sayfa: Polislerden gönülleri fetheden hareket...İftarlıklarını kağıt toplayıcı kadın ve çocuklarına verdiler
Son dakika 3. sayfa: Polislerden gönülleri fetheden hareket...İftarlıklarını kağıt toplayıcı kadın ve çocuklarına verdiler
Son dakika 3. sayfa: Polislerden gönülleri fetheden hareket...İftarlıklarını kağıt toplayıcı kadın ve çocuklarına verdiler

Ali Şener, Polis, Nisan, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Polislerden gönülleri fetheden hareket...İftarlıklarını kağıt toplayıcı kadın ve çocuklarına verdiler - Son Dakika


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