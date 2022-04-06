Son dakika 3. sayfa: Polislere kasksız yakalanan kadından ilginç savunma: "Motosikleti yeni aldım, kask almaya param yetmedi" - Son Dakika

- Polislere kasksız yakalanan kadından ilginç savunma: "Motosikleti yeni aldım, kask almaya param yetmedi"

'Gerçekten ceza yazdınız mı' deyip makbuzla birlikte gülerek uzaklaştı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Trafik polisleri tarafından yapılan denetimde kask takmadığı için durdurulan kadın motosiklet sürücüsü, "Motosikleti yeni aldım, kask almaya param yetmedi" dedi. Yediği cezaya rağmen neşesinden bir şey kaybetmediği gözlenen kadın sürücü, "şimdi cezayı gerçekten yazdınız mı? Buna inanamıyorum" diyerek motosikletine bindi ve gülerek uzaklaştı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte motosiklet kazalarında meydana gelebilecek yaralanma ve ölümlerin azamiye indirilebilmesi amacıyla Manavgat'ın değişik noktalarında yaptıkları kask denetimlerini sıklaştırdı.

Trafik ekipleri tarafından Yapay Şelale Kavşağında gerçekleştirilen denetimde kask takmadığı için durdurulan ve oldukça neşeli olduğu gözlenen bayan sürücü, motosikleti yeni aldığını, bütün parasını motosiklete verdiği için kask almaya parasının yetmediğini söyledi.

Trafik ekiplerine ceza yazmamaları, bir defalığına affetmelerini isteyen bayan sürücü, tüm ısrarlarına rağmen cezadan kurtulamayacağını anlayınca bu kez de sürücü belgesine işlenecek cezayı kafaya taktı. Bayan sürücü "ceza yazmanıza değil ehliyetime ceza puanı işleneceğine üzülüyorum" dedi.

Yediği cezaya rağmen neşesinden bir şey kaybetmediği gözlenen bayan sürücü, "şimdi cezayı gerçekten yazdınız mı? Buna inanamıyorum" diyerek motosikletine bindi ve gülerek uzaklaştı.