Son dakika 3. sayfa: Polislere kasksız yakalanan kadından ilginç savunma: "Motosikleti yeni aldım, kask almaya param yetmedi" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Polislere kasksız yakalanan kadından ilginç savunma: "Motosikleti yeni aldım, kask almaya param yetmedi"

06.04.2022 13:41
Son dakika 3. sayfa: Polislere kasksız yakalanan kadından ilginç savunma: "Motosikleti yeni aldım, kask almaya param yetmedi"

Son dakika haberler... - Polislere kasksız yakalanan kadından ilginç savunma: "Motosikleti yeni aldım, kask almaya param yetmedi" 'Gerçekten ceza yazdınız mı' deyip makbuzla birlikte gülerek uzaklaştı Antalya'nın Manavgat ilçesinde Trafik polisleri tarafından yapılan denetimde kask takmadığı için durdurulan...

- Polislere kasksız yakalanan kadından ilginç savunma: "Motosikleti yeni aldım, kask almaya param yetmedi"

'Gerçekten ceza yazdınız mı' deyip makbuzla birlikte gülerek uzaklaştı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Trafik polisleri tarafından yapılan denetimde kask takmadığı için durdurulan kadın motosiklet sürücüsü, "Motosikleti yeni aldım, kask almaya param yetmedi" dedi. Yediği cezaya rağmen neşesinden bir şey kaybetmediği gözlenen kadın sürücü, "şimdi cezayı gerçekten yazdınız mı? Buna inanamıyorum" diyerek motosikletine bindi ve gülerek uzaklaştı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte motosiklet kazalarında meydana gelebilecek yaralanma ve ölümlerin azamiye indirilebilmesi amacıyla Manavgat'ın değişik noktalarında yaptıkları kask denetimlerini sıklaştırdı.

Trafik ekipleri tarafından Yapay Şelale Kavşağında gerçekleştirilen denetimde kask takmadığı için durdurulan ve oldukça neşeli olduğu gözlenen bayan sürücü, motosikleti yeni aldığını, bütün parasını motosiklete verdiği için kask almaya parasının yetmediğini söyledi.

Trafik ekiplerine ceza yazmamaları, bir defalığına affetmelerini isteyen bayan sürücü, tüm ısrarlarına rağmen cezadan kurtulamayacağını anlayınca bu kez de sürücü belgesine işlenecek cezayı kafaya taktı. Bayan sürücü "ceza yazmanıza değil ehliyetime ceza puanı işleneceğine üzülüyorum" dedi.

Yediği cezaya rağmen neşesinden bir şey kaybetmediği gözlenen bayan sürücü, "şimdi cezayı gerçekten yazdınız mı? Buna inanamıyorum" diyerek motosikletine bindi ve gülerek uzaklaştı.

Son dakika 3. sayfa: Polislere kasksız yakalanan kadından ilginç savunma: Motosikleti yeni aldım, kask almaya param yetmedi
Son dakika 3. sayfa: Polislere kasksız yakalanan kadından ilginç savunma: Motosikleti yeni aldım, kask almaya param yetmedi
Son dakika 3. sayfa: Polislere kasksız yakalanan kadından ilginç savunma: Motosikleti yeni aldım, kask almaya param yetmedi

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Yolda bulduğu 300 doları jandarmaya teslim etti Son dakika haberleri: Yolda bulduğu 300 doları jandarmaya teslim etti Turizm bölgesine çöp döken işletmeye adli ve idari işlem Turizm bölgesine çöp döken işletmeye adli ve idari işlem Isparta'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi Isparta'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Motosiklet, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Polislere kasksız yakalanan kadından ilginç savunma: 'Motosikleti yeni aldım, kask almaya param yetmedi' - Son Dakika


Son Dakika
15:01 Marsilya, Cengiz Ünder'le 5 yıllık sözleşme imzalayacak
14:46 Rubato'nun solisti Özer Arkun'un darp davasında yeni gelişme! Hapsi isteniyor
14:43 Bakan Murat Kurum, ziyarette bulunduğu ailenin kalan ev taksitlerini üstlendi
14:23 Sağanak yağış heyelana sebep oldu, Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan çatlak yol tamamen çöktü
14:20 Kadın motosiklet sürücüsü kasksız yakalanınca "Kask almaya param yetmedi" savunması yaptı
14:13 TFF'de başkanlık ibresi Hamit Altıntop'u gösteriyor!
14:12 Kara Tahta dizisinde bu akşam neler olacak? Bekir, Atlas'a zarar vermek için nasıl bir plan yaptı?
14:11 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Karadeniz'de 3. mayın alarmı, SAS timleri olay yerinde
14:06 İlk bölümü bugün yayınlanacak Annemin Sırrıdır Çocuk dizisinin konusu ne?
13:58 Marmaray'a da zam geldi! En kısa taşıma ücreti 5.48 TL oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 15:05:39. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Polislere kasksız yakalanan kadından ilginç savunma: "Motosikleti yeni aldım, kask almaya param yetmedi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement