Son dakika 3. sayfa: Polisten apart, otel ve umuma açık alanlara yönelik denetim - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Polisten apart, otel ve umuma açık alanlara yönelik denetim

Son dakika 3. sayfa haberi: Denizli'de polis tarafından son bir hafta içerisinde iş yeri, apart, otel ve umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde kurallara uymadıkları tespit edilen adreslere 48 bin 741 lira idari para cezası kesildi.

Denizli'de polis tarafından son bir hafta içerisinde iş yeri, apart, otel ve umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde kurallara uymadıkları tespit edilen adreslere 48 bin 741 lira idari para cezası kesildi. Denetimlerde polisin girdiği 4 iş yerinde ise 18 kadının konsomatrislik yaptığı tespit edildi.

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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları, iş yeri, ev, apart, otel ve umuma açık olan 233 noktada denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 4 iş yerinde toplamda 18 kadının konsomatrislik yaptığı tespit edildiği, 3 farklı işyerine ruhsatsız çalıştırılmasından dolayı tutanak tutulduğu belirtildi. Ayrıyeten 3 adreste yapılan kontrollerde fuhuş olaylarına karışan 7 kişiye 8 bin 655 TL idari para cezası kesildi. 1 eğlence yerine ise oyun oynandığı tespit edilerek sosyal mesafe kurallarına uymamaktan dolayı 3 bin 600 TL idari para cezası kesilirken, 3 işyerine ise korona virüs tedbirlerine uymadığı için 9 bin 450 TL idari yaptırım cezası kesildi.


Geçici apart noktalarına sıkı denetim


Yapılan çalışmalar neticesinde konaklama yerlerine 9 ayrı adreste bulunan 182 apart dairesi kontrol edildi. 3 apart dairesi sahibine ve yetkilisine kimlik bildirmeme kanunu kapsamında 27 bin lira idari para cezası uygulandı.


Öte yandan, denetlemeler kapsamında tespit edilen adreslere toplamda 48 bin 741 lira idari para cezası kesildi. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 17:35 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Polisten apart, otel ve umuma açık alanlara yönelik denetim - Son Dakika
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