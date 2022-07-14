Son Dakika | Polisten göçmen kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
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Son Dakika | Polisten göçmen kaçakçılığı operasyonu

14.07.2022 14:36

Son dakika habere göre Polisten göçmen kaçakçılığı operasyonuVAN Van'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda Afganistan uyruklu 23 kaçak göçmen yakalanırken, göçmen ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

Polisten göçmen kaçakçılığı operasyonu

VAN Van'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda Afganistan uyruklu 23 kaçak göçmen yakalanırken, göçmen ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesine bağlı Altıntepe Mahallesi'ndeki bir evde kaçak göçmenler olduğu ihbarıyla harekete geçti. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese özel hareket polisleriyle operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 katlı evin alt katında Afganistan uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürülürken, 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Polisten göçmen kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

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