Son dakika haberleri | Polisten göçmen kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Polisten göçmen kaçakçılığı operasyonu

22.07.2022 13:33

Son dakika gelişmesine göre Polisten göçmen kaçakçılığı operasyonu Van Emniyet Müdürlüğü tarafından bir eve yapılan operasyonda, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili ikisi kadın 3 organizatör hakkında da adli tahkikat başlatıldı.

Polisten göçmen kaçakçılığı operasyonu

VAN - Van Emniyet Müdürlüğü tarafından bir eve yapılan operasyonda, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili ikisi kadın 3 organizatör hakkında da adli tahkikat başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il genelinde 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İpekyolu ilçesinde bulunan bir ikamette yurda yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Olayla ilgili ikisi kadın 3 organizatör hakkında adli tahkikat başlatılmıştır. İlimiz genelinde ülkemize yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin ve düzensiz göçmenlerin ülkemize girişlerini organize eden şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Polisten göçmen kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

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