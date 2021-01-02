Son dakika 3. sayfa: Polisten kaçan otomobilden uyuşturucu ve tabanca çıktı - Son Dakika

Kayseri'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilde uyuşturucu ve tabanca ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurmak istediği 17 RH 044 plakalı otomobil kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 dakika süren kovalamanın ardından otomobil Battalgazi Mahallesi Yüzellik Sokak üzerinde durduruldu. Otomobil sürücüsü Sezer B. koşarak kaçarken, yolcu koltuğundaki Ceylan E. otomobil içerisinde yakalandı.

Ekiplerin otomobil içerisinde yaptığı aramada 2 parça halinde uyuşturucu madde, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ve 1 adet pompalı tüfek dipçiği bulundu. Bulunan materyallere el konulurken, otomobil sürücüsü Sezer B. de ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAYSERİ