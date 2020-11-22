Son dakika 3. sayfa: Polisten kaçan sürücü yakalanınca: "Onlar bizim büyüğümüz, atamız" - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Polisten kaçan sürücü yakalanınca: "Onlar bizim büyüğümüz, atamız"

22.11.2020 14:50
Son dakika 3. sayfa: Polisten kaçan sürücü yakalanınca:

Son dakika haberlerine göre Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil içerisindeki 4 şüpheli yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil içerisindeki 4 şüpheli yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan sürücü, "Devletten kaçılır mı?" diye soran gazeteciye, "Kaçılmaz ama kardeşime aracı teslim etmek için kaçtım. Ben onların hepsinin ayağına kurban olayım. Onlar bizim büyüğümüz, atamız" diye cevap verdi.

Edinilen bilgiye göre, rutin devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli olarak gördükleri içerisinde 4 kişinin bulunduğu 80 LF 218 plakalı Renault marka otomobil sürücüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Polis ve sürücü arasında kovalamaca başlarken, takipte olan ekip durumu haber merkezine bildirdi. Bunun üzerine telsiz anonsu ile tüm ekipler harekete geçti. Otomobilin gittiği istikametteki kavşaklar kesildi, araçlar durduruldu. Yaklaşık 25 dakika süren kovalamaca sonucu yakalanacağını anlayan otomobil sürücüsü Hüseyin S. (30) ve araçta bulunan 3 kişi araçtan inerek kaçmak istedi. Yaya olarak uzaklaşmak isteyen 4 şüpheli, polisler tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi. Yere yatırılarak elleri kelepçelenen şüphelilerden biri, "Ağabey benim kalbim var. Elinizi ayağınızı öpeyim. Ehliyetimiz yoktu da kaçtık ağabey, özür dileriz" diyerek kendini savundu. Gözaltına alınan şüpheliler polis aracına bindirilirken, otomobilde de arama yapıldı. Herhangi bir suç unsuruna rastlanılmayan olayda sürücü ve diğer şahısların GBT sorguları da temiz çıktı. Dur ihtarına uymayan sürücünün ehliyetsiz olduğu için kaçtığı ortaya çıktı.

"Onlar bizim büyüğümüz, atamız"

Polisin dur ihtarına uymayan ve kaçan sürücü, gazetecilerin "Neden kaçtınız?" sorusuna, "Ehliyetim yoktu. Bir ceza yedim, ikinci cezayı yemeyim diye kaçtım. Korktuğumdan kaçtım" dedi. Gazetecinin, "Devletten kaçılır mı?" sorusuna ise sürücü, "Kaçılmaz ama kardeşime aracı teslim etmek için kaçtım. Ben onların hepsinin ayağına kurban olayım. Onlar bizim büyüğümüz, atamız" diye cevap verdi.

Olayla ilgili polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından şüpheliler serbest bırakılırken, trafik ekipleri tarafından sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak, trafiği tehlikeye sokmak ve ters yönden gitmek suçlarından 3 bin 989 TL para cezası kesildi. Otomobil ise polis ekiplerince bağlanarak otoparka çekildi. - AKSARAY

Emniyet Müdürlüğü, Otomobil, Aksaray, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Polisten kaçan sürücü yakalanınca: 'Onlar bizim büyüğümüz, atamız' - Son Dakika


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