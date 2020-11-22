Son Dakika | Polisten kaçan uyuşturucu taciri bacağı kırılınca yakayı ele verdi - Son Dakika

Son Dakika | Polisten kaçan uyuşturucu taciri bacağı kırılınca yakayı ele verdi

22.11.2020 21:38

Son dakika haberleri: Polisten kaçan uyuşturucu taciri bacağı kırılınca yakayı ele verdi Kayseri'de durumundan şüphelenilince polisten kaçan uyuşturucu satıcısı, kovalamacada bacağı kırılınca yakayı ele verdi.

Polisten kaçan uyuşturucu taciri bacağı kırılınca yakayı ele verdi

KAYSERİ - Kayseri'de durumundan şüphelenilince polisten kaçan uyuşturucu satıcısı, kovalamacada bacağı kırılınca yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından Kocasinan ilçesine bağlı Bozantı Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulmaya çalışılan 38 ADT 362 plakalı ticari araç, uyarılara rağmen durmayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından takibe alınan araç, Kocasinan ilçesine bağlı Uğurevler Mahallesi 258. Sokak üzerinde sıkıştırıldı. Araç içerisinde bulunan uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen Y.C.(29), koşarak kaçmaya çalışırken üzerinde bulunan tabanca ile polis ekiplerine silahlı mukavemet gösterdi. Sokak aralarına kaçan Y.C., bacağı kırılınca yere düşerek ekipler tarafından yakalandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ekipleri de sevk edildi.

Bacağı kırılan şahıs, 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Y.C.'nin kaçtığı araç çekici ile olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri de çevrede incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika | Polisten kaçan uyuşturucu taciri bacağı kırılınca yakayı ele verdi
Son Dakika | Polisten kaçan uyuşturucu taciri bacağı kırılınca yakayı ele verdi
Son Dakika | Polisten kaçan uyuşturucu taciri bacağı kırılınca yakayı ele verdi
Son Dakika | Polisten kaçan uyuşturucu taciri bacağı kırılınca yakayı ele verdi
Son Dakika | Polisten kaçan uyuşturucu taciri bacağı kırılınca yakayı ele verdi
Son Dakika | Polisten kaçan uyuşturucu taciri bacağı kırılınca yakayı ele verdi
Son Dakika | Polisten kaçan uyuşturucu taciri bacağı kırılınca yakayı ele verdi

Uyuşturucu, Kocasinan, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Polisten kaçan uyuşturucu taciri bacağı kırılınca yakayı ele verdi - Son Dakika


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