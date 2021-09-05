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Polisten kaçıp dehşet saçan alkollü sürücü yaraladığı 2 kişiyi kontrol etmek için hastaneye geldi - Son Dakika

Polisten kaçıp dehşet saçan alkollü sürücü yaraladığı 2 kişiyi kontrol etmek için hastaneye geldi

05.09.2021 02:57

Polisten kaçıp dehşet saçan alkollü sürücü yaraladığı 2 kişiyi kontrol etmek için hastaneye geldi Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda polis kontrolünden kaçan alkollü sürücü yönetimindeki otomobil, başka bir araçla çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

Polisten kaçıp dehşet saçan alkollü sürücü yaraladığı 2 kişiyi kontrol etmek için hastaneye geldi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda polis kontrolünden kaçan alkollü sürücü yönetimindeki otomobil, başka bir araçla çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaya olarak kaçan yaralı ve alkollü sürücü, ticari taksiyle hastaneye geldi. Sürücüye 4 bin 665 TL cezai işlem uygulandı ve gözaltına alındı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, Cuma mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde uygulama yaptılar. Uygulamada 16 BF 580 plakalı otomobili durduran ekipler sürücü Osman G.(25)'nin alkol ölçümünü yaptılar. 1.3 Promül alkollü olduğu ortaya çıkan sürücü Osman G. Aracına binerek gaza bastı. Polis ekiplerinin üzerine sürerek hızla kaçan sürücü, Osmaniye mahallesi İstiklal caddesi üzerinde harekete geçen sürücü Şevket BilalYönetimindeki 16 AKM 179 plakalı otomobile çarptı. Şiddetli çarpışma sonucu 16 AKM 179 plakalı otomobildeki yolcu Ali Muhittinyaralandı. Kaza sonucu alkollü sürücü araçtan inip yaya olarak kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı yolcu olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Acile geldi

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü, ticari taksiyle İnegöl Devlet Hastanesine gelerek tedavi altına alındı. Tedavinin ardından sürücü gözaltına alındı. Sürücünün 6 ay ehliyetine el konulurken, alkollü araç kullanmaktan 1339 TL, dur ihtarına uymama 314 TL, kırmızı ışık ihlali 314 TL ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL TL cezai işlem uygulandı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polisten kaçıp dehşet saçan alkollü sürücü yaraladığı 2 kişiyi kontrol etmek için hastaneye geldi
Polisten kaçıp dehşet saçan alkollü sürücü yaraladığı 2 kişiyi kontrol etmek için hastaneye geldi
Polisten kaçıp dehşet saçan alkollü sürücü yaraladığı 2 kişiyi kontrol etmek için hastaneye geldi
Polisten kaçıp dehşet saçan alkollü sürücü yaraladığı 2 kişiyi kontrol etmek için hastaneye geldi
Polisten kaçıp dehşet saçan alkollü sürücü yaraladığı 2 kişiyi kontrol etmek için hastaneye geldi
Polisten kaçıp dehşet saçan alkollü sürücü yaraladığı 2 kişiyi kontrol etmek için hastaneye geldi
Polisten kaçıp dehşet saçan alkollü sürücü yaraladığı 2 kişiyi kontrol etmek için hastaneye geldi
Polisten kaçıp dehşet saçan alkollü sürücü yaraladığı 2 kişiyi kontrol etmek için hastaneye geldi
Polisten kaçıp dehşet saçan alkollü sürücü yaraladığı 2 kişiyi kontrol etmek için hastaneye geldi
Polisten kaçıp dehşet saçan alkollü sürücü yaraladığı 2 kişiyi kontrol etmek için hastaneye geldi
Polisten kaçıp dehşet saçan alkollü sürücü yaraladığı 2 kişiyi kontrol etmek için hastaneye geldi
Polisten kaçıp dehşet saçan alkollü sürücü yaraladığı 2 kişiyi kontrol etmek için hastaneye geldi
Polisten kaçıp dehşet saçan alkollü sürücü yaraladığı 2 kişiyi kontrol etmek için hastaneye geldi
Polisten kaçıp dehşet saçan alkollü sürücü yaraladığı 2 kişiyi kontrol etmek için hastaneye geldi
Polisten kaçıp dehşet saçan alkollü sürücü yaraladığı 2 kişiyi kontrol etmek için hastaneye geldi

Otomobil, İnegöl, Bursa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisten kaçıp dehşet saçan alkollü sürücü yaraladığı 2 kişiyi kontrol etmek için hastaneye geldi - Son Dakika


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