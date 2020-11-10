Polonya'da oksijene bağlı Covid-19 hastası sigara içmek isteyince yangın çıkardı - Son Dakika

Polonya'da oksijene bağlı Covid-19 hastası sigara içmek isteyince yangın çıkardı

10.11.2020 21:57
Polonya'da oksijene bağlı Covid-19 hastası sigara içmek isteyince yangın çıkardı, System.String[]

Polonya'da hastanede korona virüs tedavisi gören bir hasta, oksijen tüpüne bağlı olduğu sırada sigara içmek isteyince yangına yol açtı.

Polonya'da hastanede korona virüs tedavisi gören bir hasta, oksijen tüpüne bağlı olduğu sırada sigara içmek isteyince yangına yol açtı. Hastane personeli tarafından büyümeden söndürülen yangın sonrası hasta adamın elinde yanıklar oluşurken, yatak ve tıbbı cihazlar kullanılamaz hale geldi.

Polonya'nın Lodz kentindeki Tıp Fakültesi Hastanesi'nde korona virüs tedavisi gören bir kişi sigara içme isteği yangına yol açtı. Hastane kaynaklarından yapılan açıklamada, korona virüs hastaları için ayrılan izole bölümde yatan hastanın solunum yetmezliği nedeniyle oksijen tüpüne bağlı olduğu esnada sigara içmeye kalkıştığı belirtildi. İsmi açıklanmayan hastanın çakmağı ateşlemesiyle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın hastane personelinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının ardından sigara içmek isteyen hastanın elinde yanıklar oluşurken, yatağı ve tıbbi cihazlar kullanılamaz hale geldi.

Özel kıyafetler giydikten sonra izole bölüme giren itfaiye ekipleri olay yerindeki incelemelerini tamamlarken, hastane yönetimi ise diğer hastaların tahliyesini gerektiren bir durum olmadığını belirtti. Elindeki yanıklara müdahale edilen adamın hakkında polis tarafından soruşturma başlattığı bildirildi.

(Ebru Orhan/İHA)

Polonya, Hastane, Yangın, Sigara, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polonya'da oksijene bağlı Covid-19 hastası sigara içmek isteyince yangın çıkardı - Son Dakika


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