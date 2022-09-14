Aydın'da akılalmaz olay! Pompalı tüfekle rastgele ateş açıp 2'si çocuk 16 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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Aydın'da akılalmaz olay! Pompalı tüfekle rastgele ateş açıp 2'si çocuk 16 kişiyi yaraladı

14.09.2022 21:15
Aydın'da akılalmaz olay! Pompalı tüfekle rastgele ateş açıp 2'si çocuk 16 kişiyi yaraladı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kavgada etrafa pompalı tüfekle rastgele ateş eden şahıs, 2'si çocuk 16 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak'ta kendisine saldırıldığını iddia eden Veli Ö. isimli şüpheli çıkan kavgada yanında getirdiği pompalı tüfekle etrafa ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmalar Nebahat D., Asya T., Hanife A., Fikriye E., Doğan E., Gürsel K., Salih K., Şerafettin K., Nazime P., Kılınç P., Cemile E. ve Yılmaz T. isimli mahalle sakinlerini çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası, kendi imkanları ile hastaneye gelen 4 kişi ile birlikte toplamda 2'si çocuk 16 kişi hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayı gerçekleştiren Veli Ö. isimli şüpheli polis tarafından tüfeğiyle birlikte gözaltına alındı.

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Kaynak: İHA

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da akılalmaz olay! Pompalı tüfekle rastgele ateş açıp 2'si çocuk 16 kişiyi yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da akılalmaz olay! Pompalı tüfekle rastgele ateş açıp 2'si çocuk 16 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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