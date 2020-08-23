Son dakika 3. sayfa: Pos tefecisi operasyonunda servet ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da pos tefecilerine yönelik operasyonda 1 milyon 367 bin 845 lira, 7 bin 969 dolar, 21 bin euro, 148 bin 500 lira tutarında 4 senet ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri pos tefeciliği yaptığı öne sürülen zanlıları yakalamak için 17 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Polis, baskın düzenlediği adreslerde yaptığı aramada 1 milyon 367 bin 845 lira, 7 bin 969 dolar, 21 bin euro, 148 bin 500 lira tutarında 4 senet, 11 farklı bankaya ait pos cihazı, 49 farklı şahıs ve bankalara ait kredi kartı, 9 alacak notlarının bulunduğu ajanda, 134 cinsel ürün, 1 ruhsatsız tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi. Operasyonda 15 zanlı ise gözaltına alındı. - ADANA