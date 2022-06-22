Rize'de kamyonet yol kenarına devrildi: 3'ü ağır 5 kişi yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Rize'de kamyonet yol kenarına devrildi: 3'ü ağır 5 kişi yaralı

22.06.2022 17:29

Rize'de yol kenarına devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı.

Rize'de yol kenarına devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yamaçdere Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Yamaçdere Mahallesi istikametinde seyir halinde olan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun dışına çıkarak devrildi. Devrilen aracı gören vatandaşlar kazayı 112 Acil çağrı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kamyonetin içerisinde bulunan 5 kişiyi vatandaşların yardımıyla çıkarttı. Araçtan çıkartılan 5 kişinin ilk müdahalesinin olay yerinde yapılmasının ardından ambulans ile Kaçkar Devlet hastanesine götürüldü. Meydana gelen kazada yaralanan 5 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Devrilen kamyonet vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(Cengiz Yıldırım/İHA)

YORUMLAR
500
25 metrelik ağaç, yoldan geçen bir otomobilin üzerine devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı 25 metrelik ağaç, yoldan geçen bir otomobilin üzerine devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı Beton mikseri, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 1'i ağır 2 yaralı (3) Beton mikseri, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 1'i ağır 2 yaralı (3)
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de kamyonet yol kenarına devrildi: 3'ü ağır 5 kişi yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:27 6 ay görevde kalan Başbakan Kiril Petkov'un koalisyon hükümeti, düştü
21:59 Marmaris'teki yangın sabotaj mı? Bakan Kirişçi, bu ihtimali güçlendiren iki detayı paylaştı
21:49 Marmaris'te çıkan orman yangınıyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi: Gece görüşlü helikopterler 4 Temmuz'da envantere giriyor
20:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman'ın görüşmesi bitti! 2 saat süren toplantı sonrası ortak bildiri yayınlandı
20:50 Bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi
20:43 Sri Lanka Başbakanı ülkesinin ekonomisinin tamamen çöktüğünü açıkladı! Çözüm için 4 ile görüşme yapılacak
20:37 Bakan Soylu, "Beni zoom'layarak izlemiş" dedi, İBB çalışanın işine son verildiği bildirildi
19:55 Düzce'de yaşanan kazada araç hurdaya döndü! Sürücü ise yaralandı
18:51 Muhalefetin karşı çıktığı sosyal medya düzenlemesini içeren Basın Kanunu Teklifi görüşmeleri ertelendi
18:33 Togg, 43 yeni iş pozisyonu için ilan açtı! Aranan özellikler sıralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 22:43:27. #1.13#
SON DAKİKA: Rize'de kamyonet yol kenarına devrildi: 3'ü ağır 5 kişi yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement