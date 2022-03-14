Rus bombardımanında ölen Ukraynalı anne ve oğul yaşadıkları sitenin bahçesine gömüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Rus bombardımanında ölen Ukraynalı anne ve oğul yaşadıkları sitenin bahçesine gömüldü

14.03.2022 01:50

- Rus bombardımanında ölen Ukraynalı anne ve oğul yaşadıkları sitenin bahçesine gömüldü Ukrayna'nın İrpen kentinde bir sitede oturan Marina Met ve 12 yaşındaki oğlu İvan Met, Rusya tarafından kaldıkları sitenin bombalanması sonucu hayatını kaybetti.

- Rus bombardımanında ölen Ukraynalı anne ve oğul yaşadıkları sitenin bahçesine gömüldü

KİEV - Ukrayna'nın İrpen kentinde bir sitede oturan Marina Met ve 12 yaşındaki oğlu İvan Met, Rusya tarafından kaldıkları sitenin bombalanması sonucu hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından anne ve oğulun cansız bedenleri bombalanan sitelerinin bahçesine gömüldü.

Rusya, 24 Şubat'tan bu yana işgal ettiği Ukrayna'da, askeri noktaların yanı sıra sivil yerleşim alanlarını da bombalayarak sivilleri hedef almaya devam ediyor. Ukrayna'da başkent Kiev'e 20 kilometre uzaklıkta bulunan İrpen kentindeki bir sitede oturan Marina Met ve 12 yaşındaki oğlu İvan Met, Rus ordusunun bombardımanı altında kalarak hayatını kaydetti. Site sakinleri ise, Kaldıkları sitenin bombalanması sonucunda ölen anne ve oğulun cansız bedenlerini bombalanan sitenin bahçesine gömme kararı aldı. Bahçede yapılan mezar kazısı sonrasında anne ve oğul hayatını kaybettikleri sitenin bahçesine gömüldü. Talihsiz olay site sakinlerini yasa boğdu.

Rus bombardımanında ölen Ukraynalı anne ve oğul yaşadıkları sitenin bahçesine gömüldü
Rus bombardımanında ölen Ukraynalı anne ve oğul yaşadıkları sitenin bahçesine gömüldü
Rus bombardımanında ölen Ukraynalı anne ve oğul yaşadıkları sitenin bahçesine gömüldü

YORUMLAR
500
Zelenski teknoloji devlerine destek çağrısında bulundu: Ya barıştan yanasınızdır ya da savaştan Zelenski teknoloji devlerine destek çağrısında bulundu: Ya barıştan yanasınızdır ya da savaştan Rus ünlü ressamın oğlu Luka Zatravkin kendisini Mc Donald's'ın kapılarına kelepçeledi Rus ünlü ressamın oğlu Luka Zatravkin kendisini Mc Donald's'ın kapılarına kelepçeledi

Ukrayna, Marina, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rus bombardımanında ölen Ukraynalı anne ve oğul yaşadıkları sitenin bahçesine gömüldü - Son Dakika


Son Dakika
01:03 ABD'den çarpıcı Rusya açıklaması: Putin, Rus güçlerinin Ukrayna'da istediği ilerlemeyi gösteremediği için hüsrana uğradı
00:41 İki kulübün başkanı birbirine girdi! Tahir Kıran'dan Ali Koç'a olay sözler: Muhterem annen Rizeli, ayıp ettin
00:33 Zelenski teknoloji devlerine destek çağrısında bulundu: Ya barıştan yanasınızdır ya da savaştan
00:27 AK Parti'den istifa eden 200 kişinin İyi Parti'de rozetleri takıldı
23:59 Ukrayna'dan Rusya'nın yanında savaşmak isteyen gönüllülere mesaj: Hayatta kalırsanız savaş suçlusu sayılırsınız
23:56 Erman Toroğlu'nun hedefinde hakemler vardı! Canlı yayında öfkeden deliye döndü: Maç idare edin lan!
23:33 Ekonomistler faiz kararı beklentisini açıkladı! Hepsi aynı tahminde buluştu
23:12 Ali Koç rica etti, İsmail Kartal uyguladı: Haftanın 3-4 günü onlara ekstra idmanlar yaptıracağız
22:47 Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma paylaşımı: Akıncı'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA
22:43 Reha Kapsal, İsmail Kartal'ın "Arda'yı koruyoruz" açıklamasına sert çıktı: Kimden ve neden koruyor hoca?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 02:16:27. #1.12#
SON DAKİKA: Rus bombardımanında ölen Ukraynalı anne ve oğul yaşadıkları sitenin bahçesine gömüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement