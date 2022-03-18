Rusya Harkov'da üniversite binası ve yerleşim alanlarını vurdu: 1 ölü, 11 yaralı - Son Dakika
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Rusya Harkov'da üniversite binası ve yerleşim alanlarını vurdu: 1 ölü, 11 yaralı

18.03.2022 11:59

Rusya ordusunun Ukrayna'nın Harkov kentine düzenlediği hava saldırısında bir üniversite binası ile çevredeki binalarda büyük hasar meydana geldi.

Rusya ordusunun Ukrayna'nın Harkov kentine düzenlediği hava saldırısında bir üniversite binası ile çevredeki binalarda büyük hasar meydana geldi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Harkov'a sabah saatlerinde düzenlediği hava saldırısında yerleşim bölgesindeki iki bina ile 6 katlı bir üniversite binasında hasar meydana geldi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırı sonrası iki binada çıkan yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü ifade edilen açıklamada, enkaz altında mahsur kalan bir kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

(İHA)

Rusya Harkov'da üniversite binası ve yerleşim alanlarını vurdu: 1 ölü, 11 yaralı
Rusya Harkov'da üniversite binası ve yerleşim alanlarını vurdu: 1 ölü, 11 yaralı
Rusya Harkov'da üniversite binası ve yerleşim alanlarını vurdu: 1 ölü, 11 yaralı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya Harkov'da üniversite binası ve yerleşim alanlarını vurdu: 1 ölü, 11 yaralı - Son Dakika


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