Sahte içki deposuna operasyon anı kamerada - Son Dakika

Sahte içki deposuna operasyon anı kamerada

İSTANBUL - Silivri'de Jandarma ekipleri sahte içki sevkiyatı yapılacak bir ev depo ve eklentilerine baskın düzenledi. Aramalarda Sağlıksız koşullarda damıtılmak üzere bekleyen üzüm dolu bidonlar ve kaçak alkol ele geçirilirken, 4 şahıs gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri'de 4 şahıs tarafından piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi alındı. Konuyu mercek altına alan Jandarma ekipleri yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde sahte içkilerin hazırlandığı adres belirlendi. Jandarma ekipleri, insan sağlığını hiçe sayacak şekilde ve hijyenik olmayan ortamda hazırlanan sahte içkilerin piyasaya sürülmesini engellemek ve suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla Silivri'de belirlenen adrese baskın düzenledi.

Jandarma'dan sahte içkiye geçit yok

Adreste arama yapan jandarma ekipleri ilk olarak, oldukça sağlıksız koşullarda damıtılmak üzere bekleyen üzüm dolu bidonlar ile karşılaştılar. Evin iç kısmına ilerledikçe, oturma odası olarak kullanılan alana kurulu damıtma düzeneği, çatı arasında gizlenmiş haldeki içki şişeleri ve bidonlar jandarma ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Aramaların neticesinde insan sağlığını hiçe sayarcasına şişelenmiş ve şişelenmeye hazır vaziyette 5 ton sahte içki ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından S.K.,B.K.,H.M.ve H.Ç 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet etmek suçundan adli makamlara sevk edildi.