Sakarya'da ahır ve samanlık yangınında 4 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu, ahır ve samanlık yandı.

Alınan bilgiye göre, Osman Bey Mahallesi'nde Nasuf Civelek'e ait ahır ve samanlıkta henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Yangında, 4 büyükbaş hayvan telef oldu, ahır ve samanlık yandı.