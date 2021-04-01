Son dakika 3. sayfa: Sakarya'da fuhuş yapılan 5 adrese mühürlendi - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Sakarya'da fuhuş yapılan 5 adrese mühürlendi
01.04.2021 16:48
Son dakika haber: Sakarya polis ekiplerince Mart ayında düzenlenen fuhuş operasyonlarında 5 ikamet mühürlenirken, 11 kişi hakkında da işlem yapıldı.
Sakarya polis ekiplerince Mart ayında düzenlenen fuhuş operasyonlarında 5 ikamet mühürlenirken, 11 kişi hakkında da işlem yapıldı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehirde fuhuşa göz açtırmıyor. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri Mart ayında Adapazarı ve Serdivan ilçesi ile kentin bir çok bölgesinde fuhuş operasyonları düzenledi. Yapılan baskınlarda fuhuş yapan ve yer temin eden şahıslar 5 farklı ikamette suçüstü yakalandı. Ekipler, aralarındak adın ve erkeklerin bulunduğu 11 kişiye fuhuştan işlem yaparken 5 ikameti de kurul kararıyla 3 ay süreyle mühürledi. Polis, şehirde fuhuşa şebekelerine imkan vermiyor. - SAKARYA
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