Son dakika 3. sayfa: Sakarya'da fuhuştan 23 kişi yakalandı, 6 ikamet mühürlendi - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Sakarya'da fuhuştan 23 kişi yakalandı, 6 ikamet mühürlendi

01.12.2020 14:06
Son dakika 3. sayfa: Sakarya'da fuhuştan 23 kişi yakalandı, 6 ikamet mühürlendi, System.String[]

Son dakika haberler: Sakarya genelinde Kasım ayı içerisinde çok sayıda adrese polis ekiplerince fuhuş operasyonu düzenlendi.

Sakarya genelinde Kasım ayı içerisinde çok sayıda adrese polis ekiplerince fuhuş operasyonu düzenlendi. Baskınlarda suçüstü yakalanan 23 kişiye işlem yapıldı, 6 ikamet mühürlendi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde fuhuşa yönelik suçlara göz açtırmıyor. Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki birçok adrese eş zamanlı baskın yaptı. Fuhuş yapıldığı ihbarı alınan ikametlerde 23 kişi gözaltına alındı. Aralarında kadın ve erkeklerin bulunduğu şahıslara işlem yapıldı. Yakalanan 2 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi. Öte yandan, Sakarya İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla 6 ikametin kapısına mühür vuruldu. - SAKARYA

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- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Sakarya'da fuhuştan 23 kişi yakalandı, 6 ikamet mühürlendi - Son Dakika


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