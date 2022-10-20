Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, İstihbarat Şube Müdürlüğünün koordinesinde Kızılcıkorman Mahallesi'nde ikamet eden O.K. isimli şüphelinin ikametine uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Narkotik köpek unsurunun da katıldığı operasyon neticesinde; 3 kilogram kubar esrar, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Konuya ilişkin şüpheli gözaltına alındı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Jandarma, Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

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