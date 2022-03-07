Son dakika 3. sayfa: Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

07.03.2022 11:30
Son dakika 3. sayfa: Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi: Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 664 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca ve 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 664 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca ve 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karasu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde uzun süredir takibe alınan İ.K., D.B. ve S.F isimli şüpheliler yapılan operasyon sonrasında yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise 664 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca ve 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. - SAKARYA

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Ruhsatsız Silah, Uyuşturucu, Sakarya, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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