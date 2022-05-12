Son dakika 3. sayfa: Samsun'da apart daireye uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Samsun'da apart daireye uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

12.05.2022 20:50

Gelen son dakika haberine göre Samsun'da apart daireye uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı Samsun'da narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda apart dairede saklanan metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili 1'i kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da apart daireye uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda apart dairede saklanan metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili 1'i kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yaptıkları takip sonucu Samsun'a getirilen uyuşturucuyu apart dairede saklandığını tespit etti. Narkotik polisi 57 plakalı araç ile araçta bulunan şahısların evlerinde ve apart dairede arama yaptı. Yapılan aramada 651,40 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili "uyuşturucu ticareti yaptıkları" iddia edilen B.T. adlı kadın ile M.E., B.T., İ.K., U.E., E.T. ve O.A. gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan 7 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Son dakika 3. sayfa: Samsun'da apart daireye uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: Samsun'da apart daireye uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: Samsun'da apart daireye uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: Samsun'da apart daireye uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

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Uyuşturucu Operasyonu, Metamfetamin, Narkotik, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Samsun'da apart daireye uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Samsun'da apart daireye uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
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