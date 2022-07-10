Son dakika 3. sayfa: Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

Samsun'da 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi İlkadım Bulvarı'nı Ankara Bulvarı'na bağlanan Çevre Yolu'nda saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine doğru giden Fiat Egea ile Honda Civic marka/model otomobiller çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'si olay yerine gelen 112 acil ambulansları ile Canik'te bulunan özel bir hastaneye, diğer 2 yaralı da Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan 4 kişinin hafif yaralandıkları ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - SAMSUN