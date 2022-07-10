Son dakika 3. sayfa: Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

10.07.2022 16:13
Son dakika 3. sayfa: Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Samsun'da 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Samsun'da 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi İlkadım Bulvarı'nı Ankara Bulvarı'na bağlanan Çevre Yolu'nda saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine doğru giden Fiat Egea ile Honda Civic marka/model otomobiller çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'si olay yerine gelen 112 acil ambulansları ile Canik'te bulunan özel bir hastaneye, diğer 2 yaralı da Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan 4 kişinin hafif yaralandıkları ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, Ankara, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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