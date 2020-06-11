Son dakika 3. sayfa: Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama, 7 adli kontrol - Son Dakika

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında dün sabah İlkadım ve Atakum ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte paketler halinde 275,32 gram esrar maddesi, 43,09 gram bonzai, 17 adet ecstasy hap, 2,87 gram kenevir tohumu, 2 adet esrarlı sigara, 1 adet bonzai katkılı sigara, 1 adet uyuşturucu içme aparatı, 3 bin 450 lira uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen para, 1 adet pompalı tüfek, 15 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. Yaşı küçük 2 kişi Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Narkotik Şubesindeki sorgusu tamamlanan 6 kişi ile çocuk şubede bulunan 2 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.U.Y. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, 7 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN