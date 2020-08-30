Son dakika 3. sayfa: Sarıkamış'ta kavgada yaralanan hastaneye getirildi - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği kavgada yaranan 4 kişi hastaneye getirildi.
Kars'ın Sarıkamış İlçesi'ne bağlı Akören Köyü'nde iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Sarıkamış'a bağlı Akören Köyü'nde çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. - KARS
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 19:26 - Kaynak: İHA
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