Son dakika 3. sayfa: Sarız'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Kayseri'nin Sarız ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Sarız ilçesi Kemer mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 33 RT 683 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrildi.

Meydana gelen kazada Ufuk Ö. Hayatını kaybederken, Nazif D. İse yaralandı.

Yaralı Nazif D. Hastanede tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldı. - KAYSERİ