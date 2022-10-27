Son dakika 3. sayfa: Scooterda biri çocuk 4 kişiyle ölüme meydan okuyan yolculuk - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Scooterda biri çocuk 4 kişiyle ölüme meydan okuyan yolculuk

27.10.2022 14:33
Son dakika 3. sayfa: Scooterda biri çocuk 4 kişiyle ölüme meydan okuyan yolculuk

Son dakika haber: Antalya'da liseli iki gencin scooter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından denetimler artırılırken, cep telefonu kameralarına yansıyan biri omuzdaki çocuk 4 kişinin scooter üzerindeki yolculuğu görenleri pes dedirtti.

Antalya'da liseli iki gencin scooter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından denetimler artırılırken, cep telefonu kameralarına yansıyan biri omuzdaki çocuk 4 kişinin scooter üzerindeki yolculuğu görenleri pes dedirtti. Ceza yağan denetimlerde Ukraynalı bir kadın kamera açısını kapatarak basın mensuplarının görüntü çekmesini engellemeye çalışırken, bir genç ise 5 yıldır televizyon izlemediğini ve kurallardan haberi olmadığını söyledi.

Turizm kenti Antalya'da cumartesi günü gece saatlerinde scooter kullanan iki gencin otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmesi kentte tartışma oluşturdu. Yaşanan kazaların ardından harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından scooter kullanıcılarına yönelik kent genelinde şok denetim gerçekleştirildi. Muratpaşa ilçesi Konyaaltı sahilinde yapılan denetimlerde scooter kullanıcıları tek tek durdurularak, sürüş kuralları hatırlatılıp uyarıldı.

"Ben 5 yıldır televizyon izlemiyorum"

Tek kişi tarafından kullanılması gereken scooterları iki kişi kullananlar ise ceza yemekten kaçamadı. 8 scooter kullanıcısına bu şekilde kullandığı için 427 TL para cezası uygulandı. Scooteri iki kişi kullanmaktan ceza yiyen İbrahim Ergen, "Bu scooterin bu şekilde kullanılacağının bilgisini daha önce bana kimse söylemedi. Beni durdurdular ve ceza uygulayacaklar. Ne kadar ceza yediğimi de bilmiyorum. Biz zaten bisiklet yolundan gidiyorduk. Benim bilgim yoktu, bana uyarı yapmanız lazım. Ben 5 yıldır televizyon izlemiyorum. Ben Türk vatandaşı olarak her şeyimi düzenli olarak ödüyorum" diyerek kendisini savundu. Bir başka çift ise yine kurallardan haberleri olmadığını ifade ederek, görüntülenmelerini istemedi.

"Polis ekipleri ceza yazmakta haklıdır"

Ceza tutarının caydırıcı olmadığını belirten Özgür Erdoğdu ise, "Polis ekipleri ceza yazmakta haklıdır. Biz yolda kullanmasak da iki kişi bindiğimiz için ceza yazıldı. Doğru olanı beraber yapıyorlar. Ana yollarda kullanılmaması gerekir. Ben de araç kullanıyorum, kör noktada kalıyorlar. Ben bir daha kullanmam, çok da sık kullanmıyordum" dedi.

Ukraynalı kadından pişkin hareket

Scootere iki kişi binen bir çift de polis ekipleri tarafından durdurularak ceza yazılmak istendi. Bu sırada kimliklerinin ve pasaportlarının yanında olmadığını belirten yerleşik 2 Ukrayna vatandaşı, kendilerinin serbest bırakılmasını istedi. Polis ekipleri ise kimlik ibraz etmesini istedi. Bu sırada kadın, İhlas Haber Ajansı kameramanının görüntü almasını elleri ile kamera açısını kapayarak engellemeye çalıştı. Çift daha sonra ceza yazılmak üzere kimlik tespiti için polis merkezine götürüldü.

Cep telefonuna yansıyan görüntüler pes dedirtti

Diğer taraftan cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler adeta pes dedirtti. Görüntülerde bir scootere 3 kişinin bindiği, bununla da kalmayarak kişinin omzuna bir çocuğun da oturduğu görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. Bazı scooterların ise denize atıldığı ve firma çalışanları tarafından yat limanından çıkarıldığı görüldü.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Scooterda biri çocuk 4 kişiyle ölüme meydan okuyan yolculuk - Son Dakika

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