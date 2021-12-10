Son dakika 3. sayfa: Şehit Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan son yolcuğuna uğurlanıyor

Son dakika haber: Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yol emniyet görevi sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan, memleketi Kırıkkale'de son yolcuğuna uğurlanıyor.

Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yol emniyet görevi sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan, memleketi Kırıkkale'de son yolcuğuna uğurlanıyor. İdlib'de yol emniyet görevi sırasında arazide kayarak düşen ve Hatay'da kaldırıldığı Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde şehit olan 28 yaşındaki Emre Ceylan, Kırıkkale Nur Camii'nde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanıyor. - KIRIKKALE

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