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Şeker sandıkları lavabo açıcısını yiyen 5 çocuk taburcu edildi - Son Dakika

Şeker sandıkları lavabo açıcısını yiyen 5 çocuk taburcu edildi

30.06.2021 12:54

Şeker sandıkları lavabo açıcısını yiyen 5 çocuk taburcu edildi -Lavabo açısını yiyen çocuklar: "Şeker sandık yedik ağzımızı yaktı" Tokat'ın Niksar ilçesinde şeker sandıkları lavabo açıcısını yedikleri şüphesi ile hastaneye sevk edilen 5 çocuk taburcu edildi.

Şeker sandıkları lavabo açıcısını yiyen 5 çocuk taburcu edildi

-Lavabo açısını yiyen çocuklar: "Şeker sandık yedik ağzımızı yaktı"

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde şeker sandıkları lavabo açıcısını yedikleri şüphesi ile hastaneye sevk edilen 5 çocuk taburcu edildi.

Edinilen bilgiye göre; İstanbul'dan memleketi Tokat'ın Niksar ilçesine tatile torunlarını beraberinde getiren Salise Kalebaş hayatının şokunu yaşadı. Çocukların elinde lavabo açıcı maddeyi gören Kalebaş, sağlık ekiplerinden yardım istedi. 112 ekipleri tarafından Niksar'da yapılan ilk kontrollerin ardından çocuklar Tokat Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisine sevk edildi. Y. E.Ç. ve Y.K. yapılan kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Şeker sanarak ağızlarına almışlar

Kızı ve oğlunun çocuklarına bakan Salise Kalebaş, çocukların poşet içerisinde bulunan lavabo açıcıyı şeker sanarak ağızlarına almış olduklarını ifade ederek, "Çocuklar bu minik top şeklindeki lavabo açıcıdan ağızlarına birer ikişer tane almışlar. Ama bize 'ağzımızı biber yaktı' dediler. Sonra kız çocuklarından birisi ne yediklerini bana gösterince lavabo açıcı olduğunu anladım" dedi.

Kalebaş, ailelerin çocuklarını biran olsun gözünün önünden ayırmaması tavsiyesinde bulunarak, "Çocuklar çok sahip çıkmaları, dikkatli olmaları lazım. Çünkü ben gözümden kaçırdım, onlarda kaçırmasınlar" diye konuştu.

Kız çocuklarından Y.K evin alt katında kavanozda bulunan lavabo açıcı maddeye şeker sandıklarını ifade ederek, "Şeker sandılar ağızlarına aldılar, bende elime aldım baktım. Elimi yaktı attım" dedi. 7 yaşındaki M.A.K ise şeker sandığı maddeyi ağzına aldığını, dili yandığını kaydetti.

Şeker sandıkları lavabo açıcısını yiyen 5 çocuk taburcu edildi
Şeker sandıkları lavabo açıcısını yiyen 5 çocuk taburcu edildi
Şeker sandıkları lavabo açıcısını yiyen 5 çocuk taburcu edildi
Şeker sandıkları lavabo açıcısını yiyen 5 çocuk taburcu edildi
Şeker sandıkları lavabo açıcısını yiyen 5 çocuk taburcu edildi
Şeker sandıkları lavabo açıcısını yiyen 5 çocuk taburcu edildi
Şeker sandıkları lavabo açıcısını yiyen 5 çocuk taburcu edildi

İstanbul, Niksar, Tokat, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şeker sandıkları lavabo açıcısını yiyen 5 çocuk taburcu edildi - Son Dakika


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